LIVE Novara-Fenerbahce 25-16 7-3 Champions League volley in DIRETTA: primo set per le piemontesi! (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 Attacco vincente della #15! 6-3 MURO DI WASHINGTON! Attacco murato di Mihajlovic. 5-3 Attacco centrale di Chirichella! 4-3 Controattacco vincente di Vargas. 4-2 DIAGONALE DI BOSETTI! 3-2 Attacco diagonale di Guidetti. 3-1 Ottimo attacco diagonale di Bosetti. 2-1 MURATA MIHAJLOVIC! 1-1 Murato l’attacco di Robinson. 0-1 Buona prima di Bosetti ma Vargas trova l’attacco. INIZIO SECONDO SET 19.26 La Igor Novara vince il primo set per 25 punti a 16 al termine di un parziale dominato, condizionato da un avvio super delle padrone di casa: semifinali sempre più vicine. FINE primo SET 25-16 primo SET Novara! DOMINIO PIEMONTESE. 24-16 Attacco vincente di Vargas in seconda linea. 24-15 9 SET POINT Novara! 23-15 Che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-3 Attacco vincente della #15! 6-3 MURO DI WASHINGTON! Attacco murato di Mihajlovic. 5-3 Attacco centrale di Chirichella! 4-3 Controattacco vincente di Vargas. 4-2 DIAGONALE DI BOSETTI! 3-2 Attacco diagonale di Guidetti. 3-1 Ottimo attacco diagonale di Bosetti. 2-1 MURATA MIHAJLOVIC! 1-1 Murato l’attacco di Robinson. 0-1 Buona prima di Bosetti ma Vargas trova l’attacco. INIZIO SECONDO SET 19.26 La Igorvince ilset per 25 punti a 16 al termine di un parziale dominato, condizionato da un avvio super delle padrone di casa: semifinali sempre più vicine. FINESET 25-16SET! DOMINIO PIEMONTESE. 24-16 Attacco vincente di Vargas in seconda linea. 24-15 9 SET POINT! 23-15 Che ...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - I bianconeri spingono ma non sfondano nonostante l'uomo in più - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Azzurri in dieci, espulso Bove! - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Squadre a riposo - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Juventus U23-Novara 1-1 - Zunno pareggia i conti - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Champions League volley 2020/21 - Novara cerca il pass per le Final Four dopo la vittoria per 3-1 al… -