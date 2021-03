Klopp: 'Niente giocatori alle nazionali se c'è la quarantena' (Di mercoledì 3 marzo 2021) LIVERPOOL (INGHILTERRA) - La Premier League sul piede di guerra per prossima sosta per le nazionali. Portavoce delle preoccupazioni dei club inglesi è Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool , alla ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 marzo 2021) LIVERPOOL (INGHILTERRA) - La Premier League sul piede di guerra per prossima sosta per le. Portavoce delle preoccupazioni dei club inglesi è Jurgen. Il tecnico del Liverpool , alla ...

sportli26181512 : #Klopp: 'Niente giocatori alle #nazionali se c'è la quarantena': Il tecnico del #Liverpool in conferenza stampa: 'I… - CinqueNews : Liverpool, Klopp: «Niente giocatori alle nazionali se c’è la quarantena» - Mokita30 : @CarmineIascone @SimBarg evidentemente pure le loro nazionali non hanno niente di meglio,si arrangiano pure loro co… - MrHeisenberg78 : Domanda scomoda,dovesse andare male usata stagione(fuori dalla CL) a chi vi affidereste?Ovviamente allenatori abbor… - NandoPiscopo1 : @Lautaresque @EltonRichStarr @gioargna E ma hai detto niente. Per quello sottolineo sempre che non può essere un 't… -