Isola dei Famosi 2021, concorrente si ritira improvvisamente: ecco perché (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Isola dei Famosi entrerà definitivamente nelle nostre case a partire da venerdì 15 marzo, in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha conosciuto, suo malgrado, una serie di difficoltà organizzative in seno alle quali troviamo il continuo slittamento delle date d’inizio del programma ed alcune diserzioni occasionate dal mancato superamento dei test medici. Dal profilo ufficiale dell’Isola dei Famosi, poco fa, è emersa un’altra notizia che vede protagonista una dei concorrenti che sarebbe dovuta salpare alla volta dell’Honduras: Carolina Stramare. La vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha dovuto ritirarsi per motivi familiari non meglio precisati che le impediscono di mantenere la serenità necessaria per affrontare l’avventura ... Leggi su trendit (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’deientrerà definitivamente nelle nostre case a partire da venerdì 15 marzo, in prima serata su Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha conosciuto, suo malgrado, una serie di difficoltà organizzative in seno alle quali troviamo il continuo slittamento delle date d’inizio del programma ed alcune diserzioni occasionate dal mancato superamento dei test medici. Dal profilo ufficiale dell’dei, poco fa, è emersa un’altra notizia che vede protagonista una dei concorrenti che sarebbe dovuta salpare alla volta dell’Honduras: Carolina Stramare. La vincitrice della 80ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia ha dovutorsi per motivi familiari non meglio precisati che le impediscono di mantenere la serenità necessaria per affrontare l’avventura ...

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - TV_Italiana : A reality nemmeno iniziato, la naufraga Carolina Stramare si è ritirata da L'#Isola dei Famosi 2021: ecco perché. - FrancescoTedes2 : RT @flamulamaria: Corridoi umanitari: l'arrivo dei profughi dall'isola di Lesbo. Tra loro 5 famiglie con bambini piccoli -