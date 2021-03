“Ho rischiato di essere arrestata.” La terribile disavventura di Orietta Berti a Sanremo. Cos’è successo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cresce l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo, e al netto delle polemiche gli estimatori della kermesse musicale giunta alla 71esima edizione, sono in fermento per gli artisti che si esibiranno. Chi si esibirà nella prima puntata Come riportano alcuni siti l’ordine di uscita dei cantanti per il primo appuntamento saranno Arisa con il brano Potevi Fare di Più, seguita da Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima, Aiello con Ora, Fedez e Francesca Michielin con il singolo Chiamami per Nome, poi Max Gazzè con Il Farmacista, Irama con La Genesi del Tuo Cuore, Madame con Voce, Maneskin con Zitti e Buoni, Ghemon con Momento Perfetto. Per ultimi assisteremo alle esibizioni di Comacose con Fiamme negli Occhi, Annalisa con Dieci, Francesco Renga con Quando Trovo Te e Fasma con Parlami. Una dei big nelle prossime ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 3 marzo 2021) Cresce l’attesa per il prossimo Festival di, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo, e al netto delle polemiche gli estimatori della kermesse musicale giunta alla 71esima edizione, sono in fermento per gli artisti che si esibiranno. Chi si esibirà nella prima puntata Come riportano alcuni siti l’ordine di uscita dei cantanti per il primo appuntamento saranno Arisa con il brano Potevi Fare di Più, seguita da Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima, Aiello con Ora, Fedez e Francesca Michielin con il singolo Chiamami per Nome, poi Max Gazzè con Il Farmacista, Irama con La Genesi del Tuo Cuore, Madame con Voce, Maneskin con Zitti e Buoni, Ghemon con Momento Perfetto. Per ultimi assisteremo alle esibizioni di Comacose con Fiamme negli Occhi, Annalisa con Dieci, Francesco Renga con Quando Trovo Te e Fasma con Parlami. Una dei big nelle prossime ...

paologaio71 : @frigiola Se cadeva con la testa o se impattava sullo zigomo avrebbe rischiato non un semplice infortunio. La testa… - hobinseok : be io stasera avevo solo aiello perché irama si esibisce domani tra l’altro sto stronzo ha pure rischiato di farmi… - Italianismo_it : RT @BoriManuela: Ho la bandiera italiana accanto al nome perché sono italiana,amo il mio paese e perché i miei nonni hanno rischiato la vit… - PDD1896 : @Pirlo_official so che ci sono più possibilità che Potere al popolo prenda il 20% piuttosto che tu legga questo twe… - Grace24dic : @olivxiaa Io solo una volta ho rischiato seriamente di essere investita...ma per fortuna sto scrivendo su Twitter???? -