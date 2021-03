Fondi per il Mezzogiorno, Carfagna: “Al via tavolo con Regioni” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha avviato stamattina un ciclo di incontri con i presidenti delle Regioni meridionali, a partire da Vincenzo De Luca. Nel corso del colloquio, si è discusso di Piano nazionale di ripresa e di resilienza, programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027, emergenza Covid e piano vaccinale. Il dialogo con il presidente della Regione Campania si è basato sulla volontà reciproca di collaborare, per fare in modo che il Mezzogiorno sfrutti appieno l’opportunità offerta dal Recovery Fund. “È fondamentale – ha spiegato la ministra Carfagna – che ci sia grande convergenza fra tutte le parti coinvolte e che vengano presentati progetti concreti. Progetti su cui sia le Regioni che il governo stanno già ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa ministra per il Sud e la Coesione territoriale Maraha avviato stamattina un ciclo di incontri con i presidenti dellemeridionali, a partire da Vincenzo De Luca. Nel corso del colloquio, si è discusso di Piano nazionale di ripresa e di resilienza, programmazione deistrutturali 2021-2027, emergenza Covid e piano vaccinale. Il dialogo con il presidente della Regione Campania si è basato sulla volontà reciproca di collaborare, per fare in modo che ilsfrutti appieno l’opportunità offerta dal Recovery Fund. “È fondamentale – ha spiegato la ministra– che ci sia grande convergenza fra tutte le parti coinvolte e che vengano presentati progetti concreti. Progetti su cui sia leche il governo stanno già ...

