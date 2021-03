Ermal Meta | età | altezza | peso | ex compagna vip | fidanzata e vita privata | origini | figli

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 3 marzo 2021)è uno dei cantanti e parolieri più apprezzati sul suolo italiano. Il suo talento autoriale, molto prima che per se stesso, ha portato la gloria ad altri suoi illustri colleghi. Prima di portare successo alla sua persona, infatti, il cantautore è rimasto dietro le quinte, componendo canzoni per terzi. Dopo aver utilizzato la propria faccia, per cantare le proprie parole, poi,ha raggiunto in breve tempo il successo di pubblico e critica. La cifra stilistica del suo particolare timbro vocale, con la verità delle strutture sintattiche che traduce in musica, hanno colpito la grande massa. Grazie alle già varie partecipazioni al Festival di Sanremo (tra cui anche quella del 2021), ha consolidato poi il suo successo....