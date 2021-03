Dayane Mello | Rosalinda Cannavò delusa dopo GF Vip | “È stata stratega”

pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - trash_italiano : Fan di Dayane Mello organizzano una raccolta fondi dopo la sconfitta: 7.000€ già raccolti, obiettivo 60.000€ - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - minimeIlo : @carmelitadurso Se parlate bene di Dayane Mello questo e altro ???? #mellos - gezwellsoonn : buongiorno solo a dayane mello e bubi -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

A quanto sembra, trae Rosalinda Cannavò regna ancora il gelo totale , che non ha saputo spezzare neppure un bicchiere di vino di troppo! Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip .Le Rosmello si sono separate definitivamente? Adua rompe il silenzio sulla brasiliana e fa una triste confessione sull'ex fidanzato ...Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis rivelano a Barbara d'Urso di aver ricevuto la visita della polizia durante la cena per la Finale del Grande Fratello Vip.La top model l’aveva accusata prima di averla abbandonata, poi di seguire una strategia. La top model aveva quindi concluso: “Se questa cosa mi ha penalizzato? editato in: da. Dopo la fine del GF Vip, ...