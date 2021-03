Covid: Giani, 'Oggi 14mila somministrati in Toscana, verso immunità di gregge a ottobre' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Firenze, 3 mar. - (Adnkronos) - "Oggi la Toscana ha battuto il record della somministrazione giornaliera di vaccini, con più di 14mila dosi inoculate. Ci avviciniamo progressivamente al ritmo che ci può permettere di raggiungere l'immunità di gregge sostanziale a ottobre". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, nel corso di una diretta sui suoi canali social. "Spero in un'ulteriore accelerata con sempre più dosi in arrivo", ha aggiunto Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Firenze, 3 mar. - (Adnkronos) - "laha battuto il record della somministrazione giornaliera di vaccini, con più didosi inoculate. Ci avviciniamo progressivamente al ritmo che ci può permettere di raggiungere l'disostanziale a". Lo ha detto il presidente della, Eugenio, nel corso di una diretta sui suoi canali social. "Spero in un'ulteriore accelerata con sempre più dosi in arrivo", ha aggiunto

