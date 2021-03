Ciclisti, male l’Italia: un morto ogni due giorni dall’inizio del 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) 14 morti nel mese di gennaio, 17 in quello di febbraio. Sono i dati dell’Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale e riguardano i ciclisti. Nei primi due mesi dell’anno 31 persone sono morte sulle strade italiane, una ogni due giorni. Tutte erano in bicicletta. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 marzo 2021) 14 morti nel mese di gennaio, 17 in quello di febbraio. Sono i dati dell’Associazione Sostenitori e Amici Polizia Stradale e riguardano i ciclisti. Nei primi due mesi dell’anno 31 persone sono morte sulle strade italiane, una ogni due giorni. Tutte erano in bicicletta.

WillDormer_ : @Luca100celleASR Piena solidarietà. I ciclisti sulle strade sono il male di vivere. Fate i ciclisti sulle ciclabili… - bikediablo : Allora,siamo passati da: - viaggiano affiancati li odio - vado in bici la domenica - ma non sudi? - ma le salite?… - marcolatini19 : @ThePuni16830747 @MercurioPsi @MariM64768014 @Andrea0606061 @scrocknroll Quali sono ciclabili che costeggiano Tever… - Rainbow_Uapa : @MercurioPsi @MariM64768014 @Andrea0606061 @scrocknroll Già certi colleghi ciclisti sono dei cretini irresponsabili… - LucianoRanier10 : @IshtarVivace I ciclisti e i monopattinisti con me devono stare attenti perché se io sono sul marciapiede li spingo… -