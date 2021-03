Ci farà molto male Se lo dice anche Bassetti | è catastrofe Covid | Cosa ho visto ieri in corsia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 marzo 2021) SeMatteousa toni allarmistici nell'emergenza coronavirus, vuol dire che lo scenario è tragico. Dei peggiori. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova e membro dell'Unità di crisiin Liguria, è certo che la terza ondata sia già iniziata. E, spiega, ci. Parlando con la AdnKronos salute,ha spiegato: "Purtroppo sembra iniziata la terza ondata,abbiamo avuto un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva e non mi pare quindi che ci si siano più dubbi - ha premesso -. Questi numeri in risalita riguardano solo alcune Regioni e quindi sono ancora più gravi, ma se dovessero aumentare uniformemente in tutto il Paese la situazione sarebbe più complicata. ...