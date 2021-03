Bonaccini | “La variante è quasi un nuovo virus | rischiamo di esserne travolti”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) BOLOGNA – Se la crescita del virus non trova una risposta a breve “rischiamo di esserne travolti, come altre zone d’Italia”. L’avviso è del presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha illustrato le misure per le zone rosse di Bologna e Modena. “La variante inglese, diventata maggioritaria a livello nazionale e soprattutto in Emilia-Romagna, colpisce con velocità molto maggiore di prima” soprattutto i più giovani. “Pare essere quasi un nuovo virus“, sottolinea il governatore. TUTTA LA REGIONE RISCHIA DI DIVENTARE ZONA ROSSA DA LUNEDÌ

Lo ha detto il presidente dell'Emilia - Romagna Stefano, spiegando che lainglese 'sembra quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d'età'. 03 mar 11:15 Il ministro ...... sarà sancita da un'ordinanza del presidente della Regione Stefano. "A livello nazionale ... alle prese con un netto aumento dei contagi dovuto alla diffusione dellainglese. Casi in ...Bologna, 3 mar. (LaPresse) - "Se non diamo una risposta adesso rischiamo di esserne travolti. Il contagio è ripartito giù veloce per le nuove varianti". Lo ha ...«Il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti. Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti. Noi come ...