Bitcoin: torna a salire, viaggia sui 51 mila dollari (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il Bitcoin torna a crescere. La criptovaluta attualmente viaggia intorno ai 51.141 dollari, in crescita del 6,81% rispetto a ieri. Il Bitcoin nei giorni scorsi aveva registrato un massimo a 58.332 dollari. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Ila crescere. La criptovaluta attualmenteintorno ai 51.141, in crescita del 6,81% rispetto a ieri. Ilnei giorni scorsi aveva registrato un massimo a 58.332. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Bitcoin: torna a salire, viaggia sui 51 mila dollari... - GianluigiRaimon : Investimenti, il Bitcoin torna a volare in scia alla Sec - TommyBrain : Sputnik:Bitcoin a picco: perde il 24% in una settimana e torna sotto i 45000 dollari - IacobellisT : Sputnik:Bitcoin a picco: perde il 24% in una settimana e torna sotto i 45000 dollari - CamunoNet : Bitcoin: torna sopra 50.000 dollari dopo garanzie Powell - ANSA Nuova Europa -