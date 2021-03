Vaccini, Giorgetti convoca mercoledì tavolo al Mise con Farmindustria (Di martedì 2 marzo 2021) Si svolgerà mercoledì alle 10 il secondo tavolo sui Vaccini al ministero dello Sviluppo economico. E' stato il ministro Giancarlo Giorgetti a convocare l'incontro, al quale parteciperanno il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 marzo 2021) Si svolgeràalle 10 il secondosuial ministero dello Sviluppo economico. E' stato il ministro Giancarlore l'incontro, al quale parteciperanno il ...

matteosalvinimi : #Salvini: In Italia qualcuno ha sbagliato perché i vaccini non stanno arrivando. Oggi ministro Giorgetti (Lega) ha… - matteosalvinimi : #Salvini: Domani il ministro Giorgetti ha invitato al @MISE_GOV le case farmaceutiche, ci siamo detti 'produciamo i… - aliberti_p : @valy_s Dovrebbe andarci anche Giorgetti, magari accompagnato da Salvini, che ancora blatera di vaccini da comprare… - MariMario1 : RT @LaVeritaWeb: Farmindustria, in audizione al Senato, promette investimenti per 4,5 miliardi da qui al 2024. La riconversione però è comp… - Giuggio72684862 : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini ha cambiato spot. Ora parla solo di #vaccini made in Italy. Ma Giorgetti e Farmindustria hanno già detto che… -