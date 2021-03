Una “nuova alleanza per l’udito” per il World Hearing Day 2021 (Di martedì 2 marzo 2021) 7 milioni di italiani, il 12% della popolazione. 466 milioni di persone nel mondo. Sono i numeri dell’ipoacusia, il disturbo dell’udito. 34 milioni di bambini sono colpiti da forme di ipoacusia, il 60% delle quali potrebbero essere prevenute; più di 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni corrono il rischio di danneggiare il proprio udito a causa di un’esposizione scorretta al rumore mentre per gli ultrasessantacinquenni, si stima che un terzo abbia problemi di udito. Domani e il 3 marzo si celebra il World Hearing Day, la grande maratona mondiale della prevenzione dei disturbi uditivi. Per due giorni, rappresentanti delle istituzioni, medici, ricercatori, associazioni, operatori sanitari, aziende del settore, giornalisti e testimonial si confronteranno in una lunga maratona mediatica, Hear-a-thon, per promuovere una vera e propria ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) 7 milioni di italiani, il 12% della popolazione. 466 milioni di persone nel mondo. Sono i numeri dell’ipoacusia, il disturbo del. 34 milioni di bambini sono colpiti da forme di ipoacusia, il 60% delle quali potrebbero essere prevenute; più di 1 miliardo di giovani tra i 12 e i 35 anni corrono il rischio di danneggiare il proprio udito a causa di un’esposizione scorretta al rumore mentre per gli ultrasessantacinquenni, si stima che un terzo abbia problemi di udito. Domani e il 3 marzo si celebra ilDay, la grande maratona mondiale della prevenzione dei disturbi uditivi. Per due giorni, rappresentanti delle istituzioni, medici, ricercatori, associazioni, operatori sanitari, aziende del settore, giornalisti e testimonial si confronteranno in una lunga maratona mediatica, Hear-a-thon, per promuovere una vera e propria ...

RadioItalia : Il 10 marzo @MetaErmal sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! Siete curiosi? Non perd… - UffiziGalleries : Buongiorno dal #GiardinodiBoboli! Luci e colori già si preparano ad accogliere una nuova primavera #1marzo Waiting… - repubblica : L’Amazzonia e il rischio che una nuova pandemia arrivi da lì: L’stituto Evandro Chagas ha identificato circa 220 di… - VTrend_it : Una Panda per le attività ordinarie e di protezione civile - Dansai75 : RT @ElisirTv: E voi lo sapete cos'è il Nutri-score? Ci pensa il dottor Silano a fare un po' di chiarezza in merito! Noi vi aspettiamo doman… -