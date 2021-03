Sondaggio, M5S guidato da Conte raggiungerebbe il 22% (Di martedì 2 marzo 2021) L'ipotesi di un M5s guidato da Giuseppe Conte sembra piacere agli italiani: il Movimento infatti, secondo un Sondaggio Swg per il Tg de La7 di Enrico Mentana, tornerebbe al 22 per cento salendo di 6,2 punti in una settimana. Il Sondaggio assegna al Pd il 14,2 per cento dei consensi (meno 4,3); Fratelli d'Italia al 16,1 per cento ... Leggi su zoom24 (Di martedì 2 marzo 2021) L'ipotesi di un M5sda Giuseppesembra piacere agli italiani: il Movimento infatti, secondo unSwg per il Tg de La7 di Enrico Mentana, tornerebbe al 22 per cento salendo di 6,2 punti in una settimana. Ilassegna al Pd il 14,2 per cento dei consensi (meno 4,3); Fratelli d'Italia al 16,1 per cento ...

