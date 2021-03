Snowboard | Mondiali 2021 | Bormolini e March si qualificano per la fase finale del PSL

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021) Si sono da poco concluse le qualificazioni alladel Mondiale dispecialità PSL che si terrà tra poche ore sulle nevi di Rogla (Slovenia). Sono due gli azzurri che hanno strappato il pass per l’atto conclusivo, vale a dire Maurizio, il quale si è classificato settimo in questo primo turno, e Aaron, che arriva agli ottavi come testa di serie numero nove. Agli ottavi vedremo una doppia sfida tra Italia e Polonia dato cheaffronterà Oskar Kwiatkowski, mentredovrà scontrarsi con Nowaczyk. Il miglior tempo, nelle qualificazioni, lo ha fatto registrare il russo Andrey Sobolev, mentre al secondo posto troviamo il campione uscente, nonché ieri vincitore del PGS, Dmitry Loginov. L’alternativa più credibile ai due russi ...