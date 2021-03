Sanremo: Mihajlovic, 'non farò prove per duetto con Ibra, arriverò all'ultimo' (Di martedì 2 marzo 2021) Bologna, 2 mar. - (Adnkronos) - "Dopo la partita non andrò direttamente a Sanremo, torno con la squadra, io torno sempre con la squadra. Anche quando gioco a Roma e il giorno dopo c'è giorno libero io torno con la squadra e poi vado a Roma. Non so quanti allenatori lo fanno ma io lo faccio perché è giusto, è importante dare l'esempio. Giovedì mattina ci sarà allenamento e poi dopo andrò a Sanremo". L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, annuncia che arriverà al Festival di Sanremo all'ultimo momento e non potrà provare il duetto con Zlatan Ibrahimovic sulle note di 'Io vagabondo'. "Da Bologna a Sanremo sono quattro ore e mezzo/cinque ore -prosegue il tecnico rossoblù in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari-. Avrei dovuto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Bologna, 2 mar. - (Adnkronos) - "Dopo la partita non andrò direttamente a, torno con la squadra, io torno sempre con la squadra. Anche quando gioco a Roma e il giorno dopo c'è giorno libero io torno con la squadra e poi vado a Roma. Non so quanti allenatori lo fanno ma io lo faccio perché è giusto, è importante dare l'esempio. Giovedì mattina ci sarà allenamento e poi dopo andrò a". L'allenatore del Bologna, Sinisa, annuncia che arriverà al Festival diall'momento e non potrà provare ilcon Zlatanhimovic sulle note di 'Io vagabondo'. "Da Bologna asono quattro ore e mezzo/cinque ore -prosegue il tecnico rossoblù in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari-. Avrei dovuto ...

