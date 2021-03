Sanremo 2021 | Aiello | «Canto il sesso ibuprofene»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 2 marzo 2021) Ora – il brano che Aiellom 35 anni, porta al Festival di Sanremo – è un mea culpa, una dichiarazione d’intenti: «È la storia di un uomo che si rende conto e ammette “sono stato uno stronzo”. A me è successo durante il lockdown, se non fossi rimasto chiuso in casa probabilmente non l’avrei mai ammesso. Ho fatto un viaggio nel passato e mi sono chiesto perché certe cose fossero accadute… lì ho capito: lo stronzo ero stato io». Qui dà la sua personale definizione di «sesso ibuprofene»: «È sesso curativo. Ma ognuno lo può interpretare come vuole: sesso liberatorio, sesso tossico. Io mi curavo le ferite a letto, mettevo pezze sul cuore, ma non ho avuto coraggio di restare, sono andato via invece che ripartire».