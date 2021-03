Paratici: “In questi undici anni ci siamo rinnovati più volte riuscendo sempre a vincere” (Di martedì 2 marzo 2021) Il ds della Juventus, Fabio Paratici ha parlato così a Sky Sport poco prima del match contro lo Spezia: “Purtroppo agli occhi di chi non è di calcio conta sempre e solo vincere. Il risultato è fondamentale, ma per raggiungerlo bisogna fare tante cose. Noi seguiamo questa idea, anche stasera sarà una partita di calcio e cercheremo di portare a casa i tre punti”. E’ il momento più delicato per voi?“siamo qui da undici anni, i cicli ne durano tre o quattro: abbiamo già cambiato per tre o quattro volte, e siamo sempre riusciti a vincere. Quest’anno abbiamo comunque rinnovato, abbiamo intrapreso una nuova linea, siamo coscienti e convinti che questa linea andrà avanti”. Foto: Mirror L'articolo proviene ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Il ds della Juventus, Fabioha parlato così a Sky Sport poco prima del match contro lo Spezia: “Purtroppo agli occhi di chi non è di calcio contae solo. Il risultato è fondamentale, ma per raggiungerlo bisogna fare tante cose. Noi seguiamo questa idea, anche stasera sarà una partita di calcio e cercheremo di portare a casa i tre punti”. E’ il momento più delicato per voi?“qui da, i cicli ne durano tre o quattro: abbiamo già cambiato per tre o quattro, eriusciti a. Quest’anno abbiamo comunque rinnovato, abbiamo intrapreso una nuova linea,coscienti e convinti che questa linea andrà avanti”. Foto: Mirror L'articolo proviene ...

