Palermo, Filippi: "Match col Catania va giocato per la gloria" (video) (Di martedì 2 marzo 2021) Giacomo Filippi nuovo allenatore del Palermo ha presentato la partita di domani contro il Catania: "La squadra ha alternato buone prestazioni ad altre meno, ma dobbiamo insistere per eliminare le carenze con fatti concreti a partire dall'intensità tecnico tattica. Credo nei valori di questa squadra e sono sicuro che miglioreremo anche perchè è stata allenata bene e bisogna insistere sui dettagli. Ho accettato l'incarico con voglia e determinazione anche perché i ragazzi sono molto disponibili. La partita di domani sera vale tre punti ma so che è Match particolare per i tifosi e penso che la squadra farà benissimo. Giocherà chi sta meglio e chi vuole sacrificarsi per questa causa. Bisogna giocare il derby anche per la gloria".

