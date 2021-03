Morto nella sua casa a Cassino il dj Claudio Coccoluto (Di martedì 2 marzo 2021) È Morto il dj Claudio Coccoluto: il decesso questa mattina nella sua casa di Cassino a causa di una malattia con cui lottava da un anno Claudio Coccoluto, deejay di fama internazionale, è Morto questa mattina nella sua casa di Cassino a causa di una malattia con cui lottava da un anno. “Il nostro amatissimo papà… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Èil dj: il decesso questa mattinasuadia causa di una malattia con cui lottava da un anno, deejay di fama internazionale, èquesta mattinasuadia causa di una malattia con cui lottava da un anno. “Il nostro amatissimo papà… L'articolo Corriere Nazionale.

fanpage : Il clubbing e l'house nella capitale sono nati con la sua musica ed è stato il maestro di generazioni di dj che si… - italyinbih : #AlexanderLanger è stato il politico e attivista che più di tutti si è battuto per la pace nella ex Jugoslavia. Mor… - rtl1025 : ?? L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed ex Garante dell'Antitrust, Antonio #Catricalà, è stato trov… - pierarobasto : RT @VanityFairIt: Addio al disc jockey Claudio Coccoluto, che si spegne nella sua casa di Cassino all'età di 59 anni - Majden3 : RT @ultimenotizie: È morto #ClaudioCoccoluto, 59 anni, dj di statura internazionale da 40 anni protagonista dell’avanguardia in consolle. I… -