Moratti | “In Lombardia variante inglese nel 64% dei campioni”

MILANO – L'analisi delle varianti sul territorio lombardo evidenzia che la variante inglese è pari al 64% del campionamento su base regionale, "con un range che va dal 43 all'86% sui diversi laboratori". Lo afferma la vicepresidente regionale e assessore lombardo al Welfare, Letizia Moratti, nel corso di una comunicazione all'aula, a Palazzo Pirelli.

