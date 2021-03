Mamme star nel 2021: Gal Gadot aspetta il terzo figlio (Di martedì 2 marzo 2021) La famiglia di Wonder Woman cresce. Poche ore dopo essere salita sul palco dei Golden Globe 2021, Gal Gadot ha annunciato sui social di essere in attesa del terzo figlio con un post inequivocabile a fianco al marito e alle due figlie. Tutte le Mamme star (e future tali) del 2021 guarda le foto Gal Gadot raggiante alla terza gravidanza Dopo l’uscita del film Wonder Woman 1984 l’ultima volta l’abbiamo vista – a dir poco raggiante – pochi giorni fa ai Golden Globe, dove ... Leggi su iodonna (Di martedì 2 marzo 2021) La famiglia di Wonder Woman cresce. Poche ore dopo essere salita sul palco dei Golden Globe, Galha annunciato sui social di essere in attesa delcon un post inequivocabile a fianco al marito e alle due figlie. Tutte le(e future tali) delguarda le foto Galraggiante alla terza gravidanza Dopo l’uscita del film Wonder Woman 1984 l’ultima volta l’abbiamo vista – a dir poco raggiante – pochi giorni fa ai Golden Globe, dove ...

