Lazio-Torino | stop della Asl | ma la Lega non rinvia | si va verso il 3-0 a tavolino La situazione

L'ASL blocca il Torino, ma la Lega Serie A non rinvia la gara contro la Lazio. La Lega Serie A non rinvia il match, il Torino non raggiunge la Capitale per la sfida contro la Lazio in programma questo pomeriggio alle 18:30 allo stadio "Olimpico". Si va verso un Juventus-Napoli bis, con Lazio-Torino, finita al centro del dibattito nel braccio di ferro tra ASL e Lega che non accenna ad allentarsi. In quel caso, quando i partenopei vennero bloccati dall'azienda sanitaria locale campana, i bianconeri si presentarono in campo e incassarono il 3-0 a tavolino. Ma al terzo grado di giustizia sportiva, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, il verdetto venne ribaltato.

