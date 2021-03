La Rappresentante di Lista, queer pop che sfugge ai generi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfieri di un «queer pop» che sfugge ai generi e trova linfa nella trasversalità «liquida» del magma musicale, La Rappresentante di Lista è in gara per la prima volta a Sanremo – stasera sul palco dell’Ariston – con il brano Amare. Cavalcata electro-pop sostenuta dalla voce potente e fluviale della cantante Veronica Lucchesi. Insieme al polistrumentista Dario Mangiaracina, il duo ci ha raccontato del nuovo album My Mamma, in uscita il 5 marzo. Disco che segna un’ulteriore evoluzione nel loro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfieri di un «pop» cheaie trova linfa nella trasversalità «liquida» del magma musicale, Ladiè in gara per la prima volta a Sanremo – stasera sul palco dell’Ariston – con il brano Amare. Cavalcata electro-pop sostenuta dalla voce potente e fluviale della cantante Veronica Lucchesi. Insieme al polistrumentista Dario Mangiaracina, il duo ci ha raccontato del nuovo album My Mamma, in uscita il 5 marzo. Disco che segna un’ulteriore evoluzione nel loro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

IlContiAndrea : I Big che canteranno mercoledì (in ordine alfabetico) Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La… - rtl1025 : ?? Ecco i Big che saranno sul palco mercoledì: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La rappres… - OndeFunky : In gara mercoledì (giovani): David Shorty, Dellai, Wrongonyou, Zuccoli Big: Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, G… - GiAdUzZoLa90 : RT @Cinguetterai: In realtà Madame, Ghemon, La Rappresentante di Lista ed Ermal Meta sono la stessa persona #Sanremo2021 - _SaraC_92 : RT @Cinguetterai: In realtà Madame, Ghemon, La Rappresentante di Lista ed Ermal Meta sono la stessa persona #Sanremo2021 -