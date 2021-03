"La protezione civile un distributore di morte". Sms choc tra Arcuri e Benotti (Di martedì 2 marzo 2021) Luca Sablone Un linguaggio liturgico e curiale nei messaggi scambiati: "Domani preghiamo, Monsignore in posizione con incenso pronto e fumante per la processione" Il rapporto tra Domenico Arcuri e Mario Benotti resta al centro del dibattito pubblico. Ricorderete tutti l'intervista rilasciata dal giornalista Rai in aspettativa in esclusiva a Nicola Porro per Quarta Repubblica su Rete 4. Il presidente del consorzio Optel e di Microproducts It ha rivelato di conoscere l'ex commissario straordinario all'emergenza (ieri sostituito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo) dai tempi in cui faceva il consigliere al governo. Resta intricata l'inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina nella prima ondata del coronavirus in Italia, per cui sono scattati un arresto e quattro ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 2 marzo 2021) Luca Sablone Un linguaggio liturgico e curiale nei messaggi scambiati: "Domani preghiamo, Monsignore in posizione con incenso pronto e fumante per la processione" Il rapporto tra Domenicoe Marioresta al centro del dibattito pubblico. Ricorderete tutti l'intervista rilasciata dal giornalista Rai in aspettativa in esclusiva a Nicola Porro per Quarta Repubblica su Rete 4. Il presidente del consorzio Optel e di Microproducts It ha rivelato di conoscere l'ex commissario straordinario all'emergenza (ieri sostituito dal Generale Francesco Paolo Figliuolo) dai tempi in cui faceva il consigliere al governo. Resta intricata l'inchiesta sulle maxicommesse da 72 milioni di euro per l'acquisto di 801 milioni di mascherine provenienti dalla Cina nella prima ondata del coronavirus in Italia, per cui sono scattati un arresto e quattro ...

StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - Capezzone : +++Supersintesi+++ Come da queste parti vi dicevamo da tempo, a questo punto solo la logistica militare più la logi… - raffaellapaita : L’ottima scelta del Presidente #Draghi di sostituire Arcuri con il Generale Figliuolo come nuovo commissario straor… - VTrend_it : Una Panda per le attività ordinarie e di protezione civile - MariaLu91149151 : RT @tweety70il: @Rosy87234986 @Perla19733917 @Incazzato16 invece a me non basta, voi pensate veramente che la protezione civile basti? sono… -