Juventus, Pirlo: «Lontani dall'Inter. Sarà una lunga rincorsa»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro lo Spezia: le sue dichiarazioni Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro lo Spezia.

INFORTUNATI – «Stiamo cercando di recuperare. Oggi si è fermato anche de Ligt che aveva preso una botta col Verona e ora lo valuteremo. McKennie non sta bene, purtroppo deve giocare perché siamo contati. Nella corsa non è brillante, ma questo dolore persiste. Speriamo di averlo de Ligt col Porto, domani valutiamo l'entità dell'infortunio».

INTER – «Siamo Lontani. Sarà una rincorsa lunga, loro hanno un gioco ...

