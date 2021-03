Il Volo, lutto per Ignazio Boschetto: morto il padre Vito (Di martedì 2 marzo 2021) lutto per Ignazio Boschetto, uno dei componenti de Il Volo, è morto il padre Vito. Il trio è atteso per mercoledì 3 marzo come ospite al Festival di Sanremo con un omaggio a Ennio Morricone. Stando a quanto riporta il sito All Music Italia Vito Boschetto è morto nella serata di domenica 28 febbraio a causa di un improvviso male che non gli ha lasciato scampo. Il padre di Ignazio è venuto a mancare a Bologna, città in cui vive il cantante. Vito Boschetto ha avuto un ruolo centrale nella carriera musicale del figlio, spronandolo fin da bambino, sostenendo i suoi sogni e facendolo studiare. Sempre al suo fianco nei tanti provini che sostenne da piccolo, ... Leggi su dilei (Di martedì 2 marzo 2021)per, uno dei componenti de Il, èil. Il trio è atteso per mercoledì 3 marzo come ospite al Festival di Sanremo con un omaggio a Ennio Morricone. Stando a quanto riporta il sito All Music Italianella serata di domenica 28 febbraio a causa di un improvviso male che non gli ha lasciato scampo. Ildiè venuto a mancare a Bologna, città in cui vive il cantante.ha avuto un ruolo centrale nella carriera musicale del figlio, spronandolo fin da bambino, sostenendo i suoi sogni e facendolo studiare. Sempre al suo fianco nei tanti provini che sostenne da piccolo, ...

