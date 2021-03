Il compenso di Amadeus per Sanremo e la bufala dei 700mila euro (Di martedì 2 marzo 2021) Qual è il compenso di Amadeus per Sanremo 2021? Come ogni anno partono le polemiche sui cachet di conduttori e ospiti. In particolare in questi giorni sui social si favoleggia di cifre assolutamente inventate. “Boicottiamo Sanremo! È davvero immorale fare il festival quest’anno. Questi soldi bisognerebbe usarli per aiutare la gente che non dorme sogni tranquilli perché ha perso o teme di perdere l’attività di una vita , gente che non sa come andare avanti perché non ha il privilegio dello stipendio ma nonostante tutto ha pagato e paga le tasse ! Pagare il canone per regalare soldi ad Amadeus anche quest’anno mi pare davvero assurdo!”, scrive qualcuno pubblicando una foto molto popolare: Magari sono le stesse persone che fino a pochi settimane fa, quando si parlava di rimandare il festival a causa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Qual è ildiper2021? Come ogni anno partono le polemiche sui cachet di conduttori e ospiti. In particolare in questi giorni sui social si favoleggia di cifre assolutamente inventate. “Boicottiamo! È davvero immorale fare il festival quest’anno. Questi soldi bisognerebbe usarli per aiutare la gente che non dorme sogni tranquilli perché ha perso o teme di perdere l’attività di una vita , gente che non sa come andare avanti perché non ha il privilegio dello stipendio ma nonostante tutto ha pagato e paga le tasse ! Pagare il canone per regalare soldi adanche quest’anno mi pare davvero assurdo!”, scrive qualcuno pubblicando una foto molto popolare: Magari sono le stesse persone che fino a pochi settimane fa, quando si parlava di rimandare il festival a causa ...

