Il big Achille Lauro, ha lottato per non essere ciò che non voleva essere (Di martedì 2 marzo 2021) A poche ore dall'inizio della prima serata della tanto attesa kermesse sanremese scopriamo insieme quello che forse di Achille Lauro non tutti sanno. Il big Achille Lauro, non nasce big affatto, però lo è diventato. All'anagrafe è Lauro De Marinis nato a Verona l'11 luglio 1990. La sua famiglia ben presto si trasferisce a Roma, in periferia ed è qui che Lauro cresce. Un'infanzia come tante, fatta di difficoltà, da un ménage familiare complesso, dove il padre insegnante, porta a casa non molti soldi e dove la madre si prende cura di persone disagiate. Lauro ricorda, come riporta un'intervista rilasciata a "La Repubblica" meno di un mese fa, che spesso da ragazzino gli capitava di condividere la stanza nella quale stava con il fratello Federico, anche con bambini ...

