Gli esperti allarmisti non si fermano: "Verso la quarta ondata" (Di martedì 2 marzo 2021) Mariangela Garofano Il fisico Giorgio Parisi, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato dell'epidemia di Covid, ipotizzando uno scenario futuro allarmante: "Prepariamoci ad una quarta ondata" L'Italia è ancora alle prese con la così definita terza ondata di Covid-19 e le temute varianti. Ma c'è già chi prevede una "quarta ondata", più letale della terza. Intervistato dal Corriere della Sera, il fisico Giorgio Parisi guarda avanti e profetizza una nuova ondata del virus il prossimo inverno. "Io non sono preoccupato soltanto per la terza ondata che è in corso, ma inizio a temere per la quarta che potrebbe arrivare il prossimo inverno", ha annunciato Parisi, per il quale la seconda ondata non sarebbe ancora ...

