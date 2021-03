Ghoulam in cerca di riscatto | il difensore guadagna la maglia da titolare

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam cerca

forzAzzurri

... bravo a sfruttare un tiro cross digirando d'esterno destro sotto misura e battendo ... Il più intraprendente in campo è Lorenzo Insigne che primail destro a giro, mancando di poco il ...... bravo a sfruttare un tiro cross digirando d'esterno destro sotto misura e battendo ... Il più intraprendente in campo è Lorenzo Insigne che primail destro a giro, mancando di poco il ...NAPOLI– Ghoulam aveva giocato dal primo minuto soltanto contro la Sampdoria, uscendo dopo un’ora. Per il resto, scampoli qui e lì, pochissima continuità. L’ennesimo mercato nel quale la società parten ...La Roma nel calciomercato per la prossima stagione inizia una collaborazione importante con un importante agente: porta il rinforzo La Roma ancora una volta esce sconfitta da un big match di campionat ...