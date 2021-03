Future USA in leggero calo aspettando Wall Street (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Il mercato americano rallenterà quindi dopo la giornata positiva di ieri, in cui l’S&P 500 ha registrato il maggiore rialzo giornaliero dallo scorso giugno. Il contratto sul Dow Jones è in calo dello 0,14% a 31.467 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,13% a 3.893 punti, mentre il Nasdaq scende dello 0,09 a 13.267 punti. Tra i titoli in maggiore rialzo c’è Zoom, la quale ha annunciato che ricavi e utile per azione hanno superato le previsioni nell’ultimo trimestre, oltre a prevedere che milioni di persone continuassero a utilizzare la sua piattaforma di messaggistica video nei mesi a venire. Le azioni di Novavax sono invece in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Isugli indici a stelle e strisce si muovono in, preannunciando una partenza debole per la borsa di. Il mercato americano rallenterà quindi dopo la giornata positiva di ieri, in cui l’S&P 500 ha registrato il maggiore rialzo giornaliero dallo scorso giugno. Il contratto sul Dow Jones è indello 0,14% a 31.467 punti, quello sullo S&P 500 perde lo 0,13% a 3.893 punti, mentre il Nasdaq scende dello 0,09 a 13.267 punti. Tra i titoli in maggiore rialzo c’è Zoom, la quale ha annunciato che ricavi e utile per azione hanno superato le previsioni nell’ultimo trimestre, oltre a prevedere che milioni di persone continuassero a utilizzare la sua piattaforma di messaggistica video nei mesi a venire. Le azioni di Novavax sono invece in ...

DarioPizzuto : Usa l'intelligenza artificiale per trasformare il tuo contact center. Scopri come Talkdesk ha migliorato l'esperien… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - MilanoFinanza : Inflazione stabile in Europa. I mercati Ue si smarcano dai future Usa - AwsPonzo : RT @aleponzo: Usa l'intelligenza artificiale per trasformare il tuo contact center. Questo è ciò che riguarda AWS Contact Center Intelligen… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA in leggero calo aspettando Wall Street I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Il mercato americano rallenterà quindi dopo la giornata positiva di ...

San Giustino: L'Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni del territorio. Pompei "Obiettivo conoscere le difficoltà e ... Tra la gestione delle attività correnti e la programmazione delle future iniziative, tenendo sempre ... Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati . Seguici ...

Future USA in leggero calo aspettando Wall Street Teleborsa Future USA in leggero calo aspettando Wall Street I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street.

SPB 2.0 TDI 184 CV S tronic quattro edition S-line Audi A3 SPB 2.0 TDI 184cv Cambio S-tronic 4x4 Sensori di parcheggio anteriori + posteriori Interni misto pelle/tessuto Vetri posteriori oscurati Solo da noi troverai sempre : ? CE ...

sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Il mercato americano rallenterà quindi dopo la giornata positiva di ...Tra la gestione delle attività correnti e la programmazione delleiniziative, tenendo sempre ... Questo sitoAkismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati . Seguici ...I future sugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street.Audi A3 SPB 2.0 TDI 184cv Cambio S-tronic 4x4 Sensori di parcheggio anteriori + posteriori Interni misto pelle/tessuto Vetri posteriori oscurati Solo da noi troverai sempre : ? CE ...