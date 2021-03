Covid, 85 ricoveri in terapia intensiva in Abruzzo, mai così tanti da inizio pandemia (Di martedì 2 marzo 2021) Pescara - Continuano ad aumentare i ricoveri in Abruzzo e, soprattutto, cresce il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, che arrivano a quota 85, superando anche il record di 82 registrato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore in rianimazione si contano quattro pazienti in più, al netto di decessi, dimissioni e sei nuovi ricoveri. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 41,4%, a fronte di una soglia di allarme del 30%. Dei 719 pazienti complessivamente ospedalizzati, 634 (uno in più rispetto a ieri) sono invece in area medica. In questo caso il tasso di occupazione dei posti letto è del 42,7% (soglia di allarme 40%). Gli altri 12.336 positivi (-61) sono in isolamento domiciliare. Soffre, in particolare, l'ospedale di Pescara - l'area metropolitana è martoriata dalla variante inglese, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 2 marzo 2021) Pescara - Continuano ad aumentare iine, soprattutto, cresce il numero di pazienti ricoverati in, che arrivano a quota 85, superando anche il record di 82 registrato nei giorni scorsi. Nelle ultime ore in rianimazione si contano quattro pazienti in più, al netto di decessi, dimissioni e sei nuovi. Il tasso di occupazione dei posti letto sale al 41,4%, a fronte di una soglia di allarme del 30%. Dei 719 pazienti complessivamente ospedalizzati, 634 (uno in più rispetto a ieri) sono invece in area medica. In questo caso il tasso di occupazione dei posti letto è del 42,7% (soglia di allarme 40%). Gli altri 12.336 positivi (-61) sono in isolamento domiciliare. Soffre, in particolare, l'ospedale di Pescara - l'area metropolitana è martoriata dalla variante inglese, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricoveri Coronavirus, cosa c'è dietro il calo dei contagi negli Stati Uniti ...Pandemia da coronavirus negli Stati Uniti ? I nuovi casi quotidiani sono precipitati e i ricoveri ... il numero delle persone "protette del Covid - 19 cresce sempre di più. Molti ricercatori cominciano ...

Attivi da ieri i posti di degenza ordinaria Covid all'ospedale di Ribera ...posti in Medicina del nosocomio saccense è il risultato dell'attivazione di dodici posti di degenza ordinaria Covid presso il presidio ospedaliero di Ribera. Qui convergeranno gli eventuali ricoveri ...

Quattro malattie preesistenti causano la maggior parte dei ricoveri per Covid-19 Wired.it Covid Calabria, 102 contagi e 5 morti: il bollettino di oggi Sono 102 i nuovi contagi di Coronavirus e 5 i morti nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo rende noto la Regione nel bollettino di oggi, 2 marzo. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 554.680 ...

Covid-19. Oggi in Emilia-Romagna 2.040 nuovi casi positivi Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 265.214 casi di positività, 2.040 in più rispetto a ieri , su un totale di 40.171 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L ...

