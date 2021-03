Coronavirus in Italia, in aumento contagi e vittime (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 17.083 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 13.114), a fronte di oltre 335mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività scende al 5%. Le vittime giornaliere sono 343, ieri erano state 246. Questo il bollettino di oggi, martedì 2 marzo, appena reso noto dalla Protezione civile, che fa il punto sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Aumentano i numeri relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari: sono in totale 19.570 i ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 222 in più nelle ultime 24 ore, portando il totale dei malati in Ti a 2.327. Intanto, l’Istituto superiore di sanità, relativamente ai dati dell’indagine rapida sulla diffusione delle varianti in Italia, fa sapere che la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Sono 17.083 i nuovi casi diregistrati innelle ultime 24 ore (ieri 13.114), a fronte di oltre 335mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari, con il tasso di positività scende al 5%. Legiornaliere sono 343, ieri erano state 246. Questo il bollettino di oggi, martedì 2 marzo, appena reso noto dalla Protezione civile, che fa il punto sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Aumentano i numeri relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari: sono in totale 19.570 i ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono invece 222 in più nelle ultime 24 ore, portando il totale dei malati in Ti a 2.327. Intanto, l’Istituto superiore di sanità, relativamente ai dati dell’indagine rapida sulla diffusione delle varianti in, fa sapere che la ...

