Conte al vertice e apertura ai socialisti Ue Il Movimento visto da Furore M5S

(Di martedì 2 marzo 2021) Molti stanno giustamente analizzando le conseguenze di politica interna che la disponibilità di Giuseppea guidare il5 Stelle comporta. In pochi hanno invece colto l’impatto a livello europeo, dove nei prossimi mesi si gioca il futuro del nostro Paese. Durante la sua lectio magistralis a Firenze l’ex premier ha parlato di ‘europeismo critico’ utilizzando, non a caso, queste parole: “C’è euforia per le professioni di fede ‘europeiste’ che si sono moltiplicate, in Italia, in queste ultime settimane, tanto più che alcune di queste sono giunte inopinate. Ma l’europeismo non è una moda. Il modo migliore per contrastare i ripiegamenti identitari è lavorare, con lungimirante concretezza, per rafforzare la credibilità e l’affidabilità della comune casa europea. Altrimenti, quando il vento cambierà e torneranno a spirare i venti nazionalisti, ...