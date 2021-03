Chi è Pierpaolo Pretelli: Età, Instagram, Giulia Salemi, Ariadna e figlio (Di martedì 2 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo di 30 anni originario di Maratea, noto per essere stato il primo Velino di Striscia La Notizia insieme a Elia Fongaro; successivamente corteggiatore a Uomini e Donne e secondo classificato del Grande Fratello VIP 5. Famosa la sua storia con Ariadna Romero, con la quale ha avuto il figlio Leonardo. E’ attualmente fidanzato con la showgirl italo persiana Giulia Salemi. Chi è Pierpaolo Pretelli? Nome: Pierpaolo Pretelli Nome che gli ha dato Alfonso Signorini: Petrelli Data di nascita: 31 luglio 1990 Età: 30 anni Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Maratea (Potenza) Altezza: 190 cm Tatuaggi: Una chiave di violino dietro l’orecchio sinistro, un cuore con una ... Leggi su chiecosa (Di martedì 2 marzo 2021)è un personaggio televisivo di 30 anni originario di Maratea, noto per essere stato il primo Velino di Striscia La Notizia insieme a Elia Fongaro; successivamente corteggiatore a Uomini e Donne e secondo classificato del Grande Fratello VIP 5. Famosa la sua storia conRomero, con la quale ha avuto ilLeonardo. E’ attualmente fidanzato con la showgirl italo persiana. Chi è? Nome:Nome che gli ha dato Alfonso Signorini: Petrelli Data di nascita: 31 luglio 1990 Età: 30 anni Segno Zodiacale: Leone Luogo di nascita: Maratea (Potenza) Altezza: 190 cm Tatuaggi: Una chiave di violino dietro l’orecchio sinistro, un cuore con una ...

