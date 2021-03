Cartabia spinge sui vaccini in carcere. "Al via su agenti e detenuti, bisogna correre (Di martedì 2 marzo 2021) “Il primo bisogno di chi lavora e vive in carcere oggi è proteggersi contro il virus, che porta malattia nel corpo e genera tensioni, ansie e preoccupazioni nello spirito”. E la protezione per eccellenza contro il Covid è il vaccino. Che va somministrato quanto prima a tutti i detenuti, agli operatori e agli agenti penitenziari. Per la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, la parola d’ordine in questo momento è accelerare l’immunizzazione nei penitenziari. La titolare di via Arenula ha incontrato oggi i vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. “È urgente che la somministrazione delle vaccinazioni, iniziata in alcune realtà carcerarie già da alcune settimane, prosegua velocemente”, ha dichiarato al termine dell’incontro, annunciando che il ministero “metterà le informazioni e i dati in suo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 marzo 2021) “Il primo bisogno di chi lavora e vive inoggi è proteggersi contro il virus, che porta malattia nel corpo e genera tensioni, ansie e preoccupazioni nello spirito”. E la protezione per eccellenza contro il Covid è il vaccino. Che va somministrato quanto prima a tutti i, agli operatori e aglipenitenziari. Per la ministra della Giustizia, Marta, la parola d’ordine in questo momento è accelerare l’immunizzazione nei penitenziari. La titolare di via Arenula ha incontrato oggi i vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. “È urgente che la somministrazione delle vaccinazioni, iniziata in alcune realtà carcerarie già da alcune settimane, prosegua velocemente”, ha dichiarato al termine dell’incontro, annunciando che il ministero “metterà le informazioni e i dati in suo ...

