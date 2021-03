“Cambi uomo più velocemente di Taylor Swift”. E la cantante si infuria con Netflix (Di martedì 2 marzo 2021) “Che ti importa? Passi da un uomo all’altro più velocemente di Taylor Swift”. La battuta è un passaggio della serie adolescenziale di Netflix “Ginny & Georgia” e Taylor Swift… non l’ha presa affatto bene. La cantante ha fatto un post su Twitter, in cui si rivolge agli autori della serie ma tiran in ballo la stessa Netflix e definisce la battuta una str…ata. La serie racconta la vita di un’adolescente e del suo rapporto con la madre single. E’ una delle serie di maggior successo del momento ma la battuta in questione ha subito scatenato le polemiche. “Ehi Ginny & Georgia, ha chiamato il 2010, vuole indietro le sue battute sciatte e profondamente sessiste” ha scritto la Swift che ha poi proseguito. “Cosa ne ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 2 marzo 2021) “Che ti importa? Passi da unall’altro piùdi”. La battuta è un passaggio della serie adolescenziale di“Ginny & Georgia” e… non l’ha presa affatto bene. Laha fatto un post su Twitter, in cui si rivolge agli autori della serie ma tiran in ballo la stessae definisce la battuta una str…ata. La serie racconta la vita di un’adolescente e del suo rapporto con la madre single. E’ una delle serie di maggior successo del momento ma la battuta in questione ha subito scatenato le polemiche. “Ehi Ginny & Georgia, ha chiamato il 2010, vuole indietro le sue battute sciatte e profondamente sessiste” ha scritto lache ha poi proseguito. “Cosa ne ...

