Bologna, i convocati di Mihajlovic: dopo due mesi torna Medel (Di martedì 2 marzo 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati. fa il suo ritorno in gruppo Gary Medel: ecco l'elenco completo Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista dell'impegno di domani sera sul campo del Cagliari. Mancano Tomiyasu, Faragò, Hickey e Santander oltre allo squalificato Danilo mentre fa il suo ritorno in gruppo Gary Medel, assente dalla sfida del 23 dicembre contro l'Atalanta. ????? La lista dei convocati per la trasferta di Cagliari ? torna @MedelPitbull ?#CagliariBologna #WeAreOne pic.twitter.com/Ax7WNXe11n — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) March 2, 2021

