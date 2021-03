Bologna entrerà in zona rossa da giovedì 4 marzo (Di martedì 2 marzo 2021) Bologna entrerà in zona rossa. Dalla riunione dei sindaci della città metropolitana tenutasi questo pomeriggio, è arrivata la conferma della chiusura di tutta la Città Metropolitana di Bologna, richiesta a gran voce dal sindaco Virginio Merola. La data indicata per il cambio di colore, in attesa dell’ufficialità, è giovedì 4 marzo e l’ordinanza della Regione è prevista nella giornata di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021)in. Dalla riunione dei sindaci della città metropolitana tenutasi questo pomeriggio, è arrivata la conferma della chiusura di tutta la Città Metropolitana di, richiesta a gran voce dal sindaco Virginio Merola. La data indicata per il cambio di colore, in attesa dell’ufficialità, èe l’ordinanza della Regione è prevista nella giornata di domani. SportFace.

