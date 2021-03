Barcagate | Josep Maria Bartomeu rilasciato provvisoriamente

(Di martedì 2 marzo 2021) L’ex presidente del Barcellonaed il suo ex consigliere Jaume Masferrer sono stati rilasciatiquesta mattina senza alcun tipo di restrizione o misura cautelare. I due, dove aver trascorso la notte in carcere, hannouna dichiarazione al giudice. Questa mattina è stato anche tolto il segreto istruttorio, per cui gli interessati avranno accesso a tutti i procedimenti e alle accuse probatorie. Una volta che i due indagati conosceranno i dettagli, testimonieranno davanti al magistrato. Il Barcellona, come club, è stato esonerato. L’inchiesta sul Barçagate è scattata dopo la denuncia di un gruppo di soci nei confronti della giunta direttiva del Barcellona con accuse che vanno dalla cattiva amministrazione alla corruzione. SportFace.

Reati molto più gravi perMaria Bertameu, un dirigente che non era mai stato amato dai tifosi. Le accuse per Bartomeu potrebbero essere peggiori come riciclaggio di denaro e corruzione Per ora ...L'ex presidente del BarçaMaria Bartomeu, in carica dal 2014 fino alle dimissioni - da sfiduciato - dello scorso 27 ottobre, e altri tre dirigenti sono sottoposto a fermo nell'ambito del ...L’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu ed il suo ex consigliere Jaume Masferrer sono stati rilasciati provvisoriamente questa mattina senza alcun tipo di restrizione o misura cautelare. I ...In manette anche l’ex capo del personale, Jaume Masfeerrer e l’attuale direttore generale del club, Oscar Grau nell’ambito dell’inchiesta sul caso «Barçagate» ...