Alessia Marcuzzi sbotta contro chi la critica per aver supportato Tommaso Zorzi

(Di martedì 2 marzo 2021)è una grande fan del GF Vip e sin dall’inizio ha subito dichiarato di adorare il golden trio. La conduttrice Mediaset in una puntata de Le Iene ha confessato: “Non mi perdo mezza puntata del Grande Fratello Vip. Sono pazza di quel reality. Adoro soprattutto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e. Voi siete pallosi che parlate solo di alta cultura e di cose da radical chic. Guardate che al GF Vip succede di tutto è bello quest’anno“. La Pinella ha seguito gli amori nati nella casa di Cinecittà ed ha anche commentato il bacio trae Andrea Zenga. Ovviamente ieri la presentatrice ha guardato la finale ed ha fatto il tifo per, pubblicando anche una foto del ragazzo insieme ad Oppini. Proprio percondiviso lo scatto in ...

R3m0daC3s3nat1c : RT @Valenti67828562: Tommaso da ieri ad oggi ha iniziato a seguire 5 persone, a parte fra e alessia marcuzzi chi sono gli altri? #tzvip #… - Valenti67828562 : Tommaso da ieri ad oggi ha iniziato a seguire 5 persone, a parte fra e alessia marcuzzi chi sono gli altri? #tzvip #tommyisback - BlastingItalia : RT @norabbeauty: Nuovo articolo per @BlastingItalia su @lapinella e con menzione speciale alla vincita di @tommaso_zorzi ? #tzvip #alessiam… - dleb_i : RT @itscidib: Tommaso da ieri sera ha seguito in ordine: Francesco, Alessia marcuzzi, Cecilia e Sonia - tweetnewsit : La conduttrice è stata criticata sui social dopo una foto che ritraeva i concorrenti del #GFVip. -

Alessia Marcuzzi si è sempre dichiarata una grande fan del Grande Fratello Vip. Sui social ha spesso commentato le dinamiche del ... Tra i tanti telespettatori della finale di ieri sera del Grande Fratello Vip c'era pure Alessia Marcuzzi, la quale non ha certo fatto mistero di essere una grande fan di Tommaso Zorzi e Francesco ... Alessia Marcuzzi è stata criticata su Twitter per avere pubblicato uno scatto in cui Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si abbracciano al GF Vip.