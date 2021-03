Volante Polizia coinvolta in incidente durante inseguimento | un morto

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma –stradale mortale in via di Salone, alle 12 circa, nella periferia est di Roma, tra una pattuglia dellaStradale e un’altra auto, una Fiat Punto con a bordo 4 persone. Secondo quanto si apprende l’auto dellastava inseguendo un’altra autovettura con a bordo due persone sospettate di essere autrici di un furto a Tivoli. Dopo la corsa in autostrada, l’auto dei fuggitivi e’ uscita in via di Salone e poco dopo lo schianto per cause in via di accertamento, con il mezzo che stava transitando in zona. Nello scontro ha perso la vita una donna e un’altra persona e’ rimasta ferita. Illesi gli altri 2 passeggeri. Soccorsi anche i due poliziotti. Sul posto laScientifica e i Carabinieri. Erano tutti senza documenti i 4 occupanti – 3 donne e un uomo – della Fiat Punto rimasta ...