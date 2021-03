Vaccino italiano | a che punto sono Reithera e Takis? Test | dosi necessarie | proprietà e tempi

(Di lunedì 1 marzo 2021)oltre un centinaio nel mondo i vaccini già in distribuzione e somministrazione o in fase di sperimentazione, ma ora qualcosa si muove anche in Italia, e presto ilnostro Paese produrrà vaccini ...

E' appena partita la sperimentazione dell'altrotuttoanti Covid - 19 ideato dalla Takis di Castel Romano (Roma) e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza. Il ...... se lo ritenesse necessario, potrebbe anticipare l'Ema con l'autorizzazione nazionale di un,... Visto che l'Europa non manda quanto promesso, sarebbe giusto che anche il governo, in ...Bruxelles prova ad aumentare la pressione sul Big Pharma, J&J ottiene il via libera USA, si fanno strada cinesi e russi ...“Metterò tutto me stesso e tutto l’impegno possibile per fronteggiare questa pandemia. Lavorerò per la nostra Patria e i nostri connazionali“. Così, non senza emozione, per una nomina che, dice, “è st ...