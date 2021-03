Trump torna sulla scena dopo l’assoluzione | “Potrei ricandidarmi nel 2024”

(Di lunedì 1 marzo 2021) Orlando (Usa) 1 mar – Donaldaccende l’entusiasmo dei partecipanti all’annuale Conferenza dei conservatori Usa ventilando una sua probabile decisione di correre per le prossime presidenziali americane. «decidere di correre di nuovo per la presidenza nel», è il suo annuncio in pieno stile tycoon: intervento spettacolarizzato, tifo da stadio e tutta l’enfasi a cui ci aveva abituato nei suoi 4 anni di presidenza Usa.dal procedimento di impeachment per i fatti di Capitol Hill,quindi prepotentemente: rilassato, abbronzato, persino un po’ dimagrito, il tycoon appare galvanizzato dalle ovazioni scroscianti che lo accolgono.: nessun nuovo partito «Joe Biden ...

Ha esordito così Donalda Orlando, in Florida, intervenendo alla convenzione dei conservatori, da dove si è rivolto anche ai repubblicani rei di averlo 'tradito' in occasione dell'impeachment . ......con l'appuntamento classico de 'La Verità alle sette', la rassegna politicamente scorrettissima. 'Novità sulla campagna vaccinale. Grillo incorona Conte. Tensioni Pd. Il ritorno di', i ..."Vi manco già? Biden ha iniziato in modo disastroso". Donald Trump si presenta sul palco della conferenza CPAC a Orlando, in Florida, e si riprende il centro ...L'ex presidente attacca Biden: "Il primo mese alla Casa Bianca è stto disastroso" e ha ribadito: "Non darò vita ad altri partiti".