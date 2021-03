Traffico Roma del 01-03-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati dalle redazione sulla tratto Urbano dellaL’Aquila rallentamenti da Portonaccio al bivio per la tangenziale verso il centro su via delle Fornaci rallenta per incidente tra la via Aurelia Antica e via Nuova delle Fornaci in direzione di via di Porta Cavalleggeri trafficata anche la via Aurelia Antica tra la via Aurelia è largo Don Guanella verso il centro via Cristoforo Colombo rallentamenti per un restringimento di carreggiata per accertamenti tecnici tra il grande raccordo anulare il sottopasso della via Pontina in direzione del centro Inoltre Ci sono code perintenso da via di Malafede a via di Acilia verso il litorale sul viadotto della Magliana solite cose per lavori da via Isacco Newton a via del Cappellaccio verso l’Eur per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...