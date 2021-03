Sanremo 2021 | TIM sponsor unico mette in palio 365 giorni di viaggio intorno al mondo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Per il quinto anno consecutivodel Festival della Canzone Italiana, Tim sarà tra i protagonisti della settantunesima edizione della manifestazione canora che parte domani con la direzione artistica di Amadeus. Tra le novità, fa sapere Tim in una nota, un innovativo spot quiz che darà la possibilità, ai clienti consumer Tim fisso e mobile, di vincere ogni giorno numerosi premi e, come superpremio finale, un, in suite, per quattro persone di 365in crocieraalcon Costa Crociere da realizzarsi in 10 anni. Nella serata finale sarà rivelato in diretta il vincitore. Per concorrere all’estrazione – spiega Tim – sarà necessario seguire gli spot che andranno in onda durante le serate del Festival individuando le lettere evidenziate in ...