Sale l’incidenza di casi tra gli under 20. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia supera quella delle fasce di popolazione più adulte (Di lunedì 1 marzo 2021) l’incidenza dei casi di Covid-19 nella fascia sotto i 20 anni, a partire dalla fine di gennaio, ha superato, per la prima volta dall’inizio dell’epidemia in Italia, le fasce di popolazione più adulte, e a febbraio è rimasta leggermente piu’ alta. E’ quanto emerge dal “Focus sull’età evolutivà” che l’Istituto superiore di Sanità ha presentato venerdì scorso al Comitato tecnico scientifico. l’incidenza di gennario/febbraio è stata intorno ai 150 casi per 100mila abitanti. Il valore più alto è registrato fra i 13-19 anni, poco meno di 200 casi ogni 100mila abitanti, mentre nei più piccoli è minore. Nelle fasce di età più giovani, fra i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021)deidi Covid-19 nella fascia sotto i 20 anni, a partire dalla fine di gennaio, hato, per lain Italia, ledipiù, e a febbraio è rimasta leggermente piu’ alta. E’ quanto emerge dal “Focus sull’età evolutivà” che l’Istituto superiore di Sanità ha presentato venerdì scorso al Comitato tecnico scientifico.di gennario/febbraio è stata intorno ai 150per 100mila abitanti. Il valore più alto è registrato fra i 13-19 anni, poco meno di 200ogni 100mila abitanti, mentre nei più piccoli è minore. Nelledi età più giovani, fra i ...

repubblica : Covid, Iss: sale l'incidenza negli under 20, sorpasso a gennaio: Un focus presentato dall'Istituto superiore di san… - repubblica : ?? Covid, sale l'incidenza tra gli under 20: sorpasso a gennaio, la fascia tra i 13 e i 19 anni diventa la piu' colp… - Agenzia_Ansa : Covid, Iss: 'Sale l'incidenza negli under 20, sorpasso a gennaio. La prima volta dall'inizio della pandemia, valori… - clikservernet : Sale l’incidenza di casi tra gli under 20. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia supera quella delle fasce d… - Noovyis : (Sale l’incidenza di casi tra gli under 20. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia supera quella delle fasce… -