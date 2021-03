(Di lunedì 1 marzo 2021) Fake news o foto fatte in modo che le sembianze sembrino davvero umane? Il Sun non ha dubbi ed ecco che quello catturato da undi nome Abdullah Nuren, 48 anni, nelle acque vicino a Rote Ndao nella provincia di Nusa Tenggara, viene definito come “mutante” per altro con un aspetto abbastanza umanoide. Ilha catturato la mamma, unofemmina, e quando le ha aperto la pancia hato tre cuccioli, uno di questi questo strano esserino. “La mia abitazione è affollata di persone che vogliono vedere lo. Molte vogliono comprarlo, ma lo terrò. Penso che mi porterà fortuna”, si legge sui tabloid inglesi. Resta da capire se sia una foto autentica e così anche il: il filmato delloè ...

Noovyis : (Pescatore trova un cucciolo squalo che somiglia a un Puffo: il video diventa virale ma…) Playhitmusic - - MatteoMarchini5 : Pescatore trova un cucciolo squalo che somiglia a un Puffo: il video diventa virale ma… - FQMagazineit : Pescatore trova un cucciolo squalo che somiglia a un Puffo: il video diventa virale ma… - canopoleno : #PoesieSID/3 La mia mente e un mare dove nuoterò, migliaia di pensieri, Io mi sento un pescatore che cerca di affe… - PalermoToday : Pescatore trova ordigno bellico all'Addaura, bonifica affidata ai militari della Marina -

Ultime Notizie dalla rete : Pescatore trova

Il Fatto Quotidiano

Siin riva al lago. È qui che viene custodita la centenaria bandiera dei pescatori e si può ... la bandiera la caldaia Ore 11:00 Incontriamo il Negus, ildi Lago Cazzago Brabbia non è ..."Ryan avrebbe letteralmente dato la vita per loro", ha detto il dottor Fred, un cliente ... Ryan oggi siin ospedale e secondo la Associated Press , non sarebbe in pericolo di vita. This ...Un pescatore si dirige al largo con la sua barchetta in solitaria: a un certo punto sbuca lo squalo, la reazione nel video è da tutta vedere. Usciamo per assistere ad alcuni eventi, che magari già con ...Indonesia, cucciolo di squalo mutante con il volto umano nella pancia del pesce finito nella rete. Di tre, uno sembra un puffo slavato ...